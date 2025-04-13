مجدي حسين رئيسًا لقطاعات الشئون المالية بـ"مصر الوسطى" للكهرباء

كتب - محمد صلاح

أصدر المهندس رأفت شمعه، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية المحاسب مجدي حسين إلى وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة، خلفًا للمحاسب علي حظ فخري، الذي بلغ سن المعاش.

ومن المقرر أن تشهد شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، بعد إعادة هيكلة قطاعات الشئون التجارية بالشركة، من بينها الإعلان عن وظيفتي رئيسي قطاعين تجاريين، يتنافس عليهما عدد من القيادات.

كما ستشهد الشركة أيضًا إجراء اختبارات لاختيار قيادة جديدة لتولي رئاسة قطاعات تشغيل الجنوب، خلفًا للمهندس عصام إبراهيم، رئيس القطاعات الحالي، الذي سيبلغ سن المعاش خلال أشهر قليلة أيضًا.

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