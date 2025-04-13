توجيه الشكر لقيادة مالية بـ"القابضة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن توجيه الشكر للمحاسبة نادية قطري العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة للكهرباء على فترة عملها بالقطاع، منوهًا إلى أنها لم تحضر إلى مقر الشركة بالعاصمة الإدارية منذ إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت المصدر لمصراوي، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن القيادة الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة مع وجود نية كبيرة لدي صانع القرار بالقطاع للاستعانة بقيادة مالية اقتصادية من خارج القطاع، نظرًا للظروف الصعبة التي يواجهها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تستوجب وجود إستراتيجية عمل مختلفة.

وبحسب المصدر، فإنه من المرتقب الإعلان عن حركة تغييرات موسعة وشاملة بعدد من القيادات بالقطاع تتضمن اجراء تعديلات برؤساء مجالس الإدارات ببعض الشركات وكذلك إجراء تعديلات موسعة علي عضويات مجالس إدارات الشركات لمعالجة بعض الأخطاء التي تم رصدها علي مدار الفترات السابقة.