أحمد موسى منتقدًا قرار رفع أسعار الوقود: الناس زعلانة والحكومة مطالبة بتوضيح الأسباب

كتبت- داليا الظنيني:

انتقد الإعلامي أحمد موسى، قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، معتبرًا أن هذا القرار أثار استياءً واسعًا في الرأي العام، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي نفت وجود نية لرفع الأسعار.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قال موسى: "رئيس الوزراء أكد في مؤتمر صحفي سابق أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط، ولكن تم اتخاذ القرار برفع الأسعار في صباح اليوم التالي".

وأوضح موسى أن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، مؤكدًا أن هذا الارتفاع حدث بالفعل ولا يمكن إنكاره، مضيفًا "لن يتحمل أي مصنع الفرق في التكلفة الناتج عن زيادة أسعار السولار، ولكن سيتم تحميله على المواطن البسيط".

وانتقد موسى تأخر وزارة البترول في إصدار بيان لتوضيح أسباب القرار، قائلًا: "وزارة البترول كان يجب أن تسبق الجميع وتصدر بيانًا توضح فيه الموقف بكل صراحة"، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت بيانها بعد انتشار المعلومات في الرأي العام.

وطالب موسى الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء رفع الأسعار، قائلًا: "الناس زعلانة، ويجب على الحكومة توضيح السبب وراء رفع الأسعار رغم التصريحات السابقة للدكتور مصطفى مدبولي عن تراجع أسعار النفط عالميًا، ثم يأتي القرار برفع الأسعار بعد يوم واحد فقط".