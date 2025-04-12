الإسكان: "مارينا 8" بالعلمين الجديدة نقلة نوعية في مفهوم السكن

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل مشروع "مارينا 8" بالعلمين الجديدة، الذي يمثل نقلة نوعية في مفهوم السكن الفاخر والمتكامل في مصر.

وأوضح خطاب، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المشروع يمتد على مساحة 179 فدانًا، ويضم شاليهات وفيلات على مساحة 104 أفدنة، و243 مبنى سكنيًا يشمل 917 وحدة سكنية فاخرة على مساحة 75 فدانًا.

وأكد خطاب أن وزارة الإسكان لا تهدف إلى الربح، بل إلى تحقيق التنمية العمرانية وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط للوحدات الجديدة ابتداءً من الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مشروعات الإسكان في عدة مدن ومحافظات.

ويعد مشروع "مارينا 8" بالعلمين الجديدة نموذجًا للمدن السكنية المتكاملة التي تجمع بين الفخامة والراحة، وتوفر لسكانها جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجون إليها.

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