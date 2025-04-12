رئيس الوزراء يتفقد وحدات الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة - (صور وفيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى شرح مفصل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بمختلف مستوياتها، وموقف تسليم الوحدات لحاجزيها، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، فإن المرحلة الأولى تتضمن 3 مناطق أبراج شاطئية متعددة الاستخدام؛ تضم 4 أبراج وكمبوند مزارين والحي اللاتيني وعمارات الداون تاون وسكن مصر والإسكان المتميز، باجمالي عدد وحدات 28975 وحدة سكنية، لافتاً إلى أنه تم بيع عدد 15295 وحدة، وتم الانتهاء من عدد 11320 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حتى الآن، وتم تسليم ومعاينة عدد 6396 وحدة سكنية منها للعملاء المخصصة لهم؛ كما من المستهدف تسليم باقي الوحدات المُباعة قبل 30 يونيو 2025.

وأضاف الوزير أن الوحدات السكنية متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان للمرحلة الثانية تتضمن 4 مناطق أبرج شاطئية متعددة الاستخدام، تضم 14 برجاً، و5 أبراج بمنطقة أبراج مارينا، وسكن لكل المصريين، و5 أبراج بمنطقة الداون تاون، ووحدات سكنية بالمدينة التراثية، وتضم جميعها حوالي 11616 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد 3 أبراج شاطئية، وعدد 5 أبراج بالداون تاون، وجار استكمال أعمال التشطيبات، وكذلك جار تنفيذ أعمال الخرسانات والتشطيبات على التوازي لمشروع سكن لكل المصريين، كما تم البدء في تنفيذ عدد 6786 وحدة إسكان متوسط ضمن مشروع ديارنا لتلبية الطلبات الكبيرة على تملك هذه الوحدات بالمدينة.