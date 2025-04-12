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أستاذ أمراض صدرية: أدوية منع الحمل قد تسبب جلطة في الرئة

08:35 م السبت 12 أبريل 2025

الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن الجلطات الرئوية تُعد من أكثر الحالات التي تشكل خطورة على حياة المرضى، مؤكدًا أن الوقاية منها تبدأ بالتوعية والكشف المبكر خاصة لمن لديهم عوامل خطورة مثل التدخين، والسمنة، والجلوس لفترات طويلة.

خلال حواره عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أوضح حسني، أن من بين الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الإصابة بالجلطات، تناول بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أن التدخلات الجراحية أو وجود تاريخ وراثي في العائلة قد يكون لها دور أيضًا في زيادة احتمالية الإصابة.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني: "بعض أسباب التجلط تؤدي إلي إجهاد والتدخين واحد من بين الأسباب اللي ممكن تسبب جلطات ونفس الكلام بالنسبة للتدخلات الجراحية".

وشدد على أن الكحة المستمرة بعد نزلات البرد قد تكون عرضًا مهما لا يجب إهماله، خاصة إذا استمرت لأكثر من أسبوعين، مؤكدًا أن بعض الحالات قد تتطور إلى تهيج في الشعب الهوائية وتحتاج لعلاج دوائي

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