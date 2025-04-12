رئيس "علمية كورونا" يكشف أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن سوء استخدام المضادات الحيوية ليس فقط مشكلة محلية في مصر، بل هو تحد عالمي، إذ تحذر جميع الدول من أن سوء استخدام هذه الأدوية يؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مما يزيد من تعقيد علاج العديد من الأمراض.

وأضاف خلال حوراه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "لقد أصبحنا نرى حالات من الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الأشخاص في سن الثلاثين والأربعين، وهي فئة لم نكن نراها في السابق، وقد أظهرت التحاليل أن هذه البكتيريا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية التقليدية، مما يضطرنا لاستخدام مضادات حيوية حديثة وعالية التكلفة، مما يشكل عبئًا ماليًا على الدولة والمريض على حد سواء".

كما تحدث عن سوء استخدام الكورتيزون، مؤكدًا أنه لا ينبغي تناول هذا العقار إلا تحت إشراف طبي متخصص، خاصة أنه أصبح يستخدم بشكل مفرط في حالات الحساسية والالتهابات التنفسية..

وأضاف: "كان من المعتاد أن نتناول الكورتيزون بعد شرح دقيق للضرورة الطبية والمخاطر المحتملة، ولكننا اليوم نرى أن الكثير من المرضى يتناولون جرعات كبيرة من الكورتيزون دون استشارة طبية كافية، هذه الظاهرة أصبحت تؤرق الأطباء في مصر والمنطقة العربية بشكل عام".

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