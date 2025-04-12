الطوائف المسيحية تحتفل به.. هل أحد الشعانين غدًا إجازة رسمية؟

كتب-عمرو صالح:

يحتفل الإخوة المسيحيون غدًا الأحد 13 أبريل، بـ"أحد الشعانين" وهو الأحد السابع من آحاد الصوم الكبير والذي يمتد لـ 55 يومًا، وينتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد المقبل 20 أبريل 2025 ..وتساءل البعض منهم هل غدا اجازه رسمية بمناسبة العيد؟.

وبحسب الإجازات الرسمية فإن هذا اليوم يعد يوم عمل عادي في المصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة وغير مدرج في أجندة مجلس الوزراء للإجازات الرسمية، ولكن يسمح للمسيحيين بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، وكذلك في يوم خميس العهد والأعياد المسيحية، لتمكينهم من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

ويُعتبر هذا العيد من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة أي المرتبطة بالسيد المسيح، ويأتي قبل أسبوع من عيد القيامة المجيد، ويتزامن هذا اليوم مع ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، حيث استقبله الناس بسعف النخيل وأغصان الزيتون، معبرين عن فرحتهم وترحيبهم به كما يستقبلون الملوك.

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