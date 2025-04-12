توفي بسكتة قلبية.. وزير الصحة ينعى استشارياً بمعهد القلب

كتب- أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور على صلاح، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور علي صلاح، قد توفي مساء أمس الجمعة، أثناء أداء واجبه المهني والإنساني، خلال مشاركته في بعثة رسمية إلى مستشفى العريش العام، حيث توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، عقب انتهائه من إجراء عملية قسطرة عاجلة لمريض مصاب بجلطة في القلب.