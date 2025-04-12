مياه القاهرة انقطاع الخدمة عن بعض مناطق عين شمس.. غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 13/4/2025 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الاثنين 14/4/2025 ولمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع، نظرا لاعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000مم بمحطة مياه مسطرد.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

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