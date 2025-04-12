أمطار وبرودة.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة وودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا على أغلب المناطق، لكن درجات الحرارة تتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، نتيجة تعرض البلاد لكتل هوائية شمالية ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يترتب عليه الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت أن الحرارة تتراجع اليوم عن المعدلات الطبيعية بفارق 4 أو 5 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة، مما يترتب عليه أجواء ربيعية، كما تصل الحرارة على المناطق الجنوبية بين 25 درجة وحتى 28 درجة.

وتابعت: الأجواء خلال فترة الليل تكون أكثر برودة حيث تتراجع بشكل كبير لـ 14 حتى 15 درجة على أغلب المناطق، وتستمر هذه الأجواء حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أنه يوجد نشاط نسبي للرياح يساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر خاصة خلال فترة الليل، مشيرة إلى وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

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