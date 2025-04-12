حدث في منتصف الليل| وزراء يشاركون باحتفالية يوم اليتيم.. وفرح الديباني تشدو بأجمل أغانيها بالأهرامات

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مجلس الوزراء: هذه القطاعات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

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بعد انتهاء زيارة ماكرون.. فرح الديباني تشدو بأجمل أغانيها بالأهرامات (15 صورة)

شدت السوبرانو المصرية فرح الديباني، بمجموعة من أجمل أغانيها تحت سفح الأهرامات مساء اليوم الجمعة وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

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صور.. وزراء التنمية المحلية والشباب والأوقاف والعمل يشاركون باحتفالية يوم اليتيم

شهد كل من؛ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بحديقة الأزهر بعد ظهر اليوم بمناسبة "يوم اليتيم" تحت عنوان "يوم الحب والعطاء" وذلك بمشاركة أكثر من ٢٥٠ طفل وطفلة.

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وزير البترول الأسبق: لا يمكن مقارنة سعر الوقود في مصر بدول الخليج

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه لا يوجد توقيت مثالي لرفع الدعم في أي دولة بالعالم، بما في ذلك الدول المتقدمة والغنية مثل أمريكا وألمانيا وإنجلترا، لأن رفع الدعم دائمًا ما يُقابل برفض شعبي، ولا يمكن إرضاء الجميع عند اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.

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بكري يكشف المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى إندونيسيا

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مؤامرة خطيرة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا، واصفًا تصريحات الرئيس الإندونيسي الأخيرة حول استعداد بلاده لاستقبال المهجرين بالصادمة.

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