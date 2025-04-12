خبير اقتصادي: زيادة أسعار الوقود مؤلمة لكن متوقعة

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع أسعار المحروقات ليس مفاجئًا، رغم أنه لا يحظى بقبول شعبي، مشيرًا إلى أن آلية التسعير الدورية تعتمد على عوامل متعددة تشمل الأسعار العالمية، تكاليف الإنتاج والنقل، وسعر الصرف.

وخلال مداخلة مداخلة مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، كشف أن الدولة تخصص 154 مليار جنيه سنويًا لدعم المواد البترولية، بينما يصل الاستهلاك اليومي إلى 175 مليون لتر، أي ما يعادل دعمًا بقيمة 6 جنيهات لكل لتر.

وأكد فؤاد أن القرار لم يُتخذ بعبث، بل هو نتاج ضغوط مالية كبيرة ومسار اقتصادي طويل يعاني من عجز في الموازنة، موضحًا أن الزيادات تُنفذ كل ستة أشهر بناءً على دراسة دقيقة تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية، العبء المالي، والتأثير الاجتماعي.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط العالمية لا ينعكس بالكامل محليًا بسبب تكاليف النقل والتأمين، والحاجة إلى احتياطي استراتيجي، والتزامات مع شركاء الإنتاج.

وشدد فؤاد على أن أي زيادات مستقبلية ستُقيَّم بعناية لتحديد أثرها التضخمي على القطاعات الإنتاجية والمواطنين، داعيًا إلى تحسين توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واختتم الخبير الاقتصادي بإن السياسة الحالية تسعى لتحقيق توازن بين مصالح الدولة والمواطن، رغم صعوبة المعادلة.

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