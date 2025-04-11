عمرو أديب ينتقد زيادة أسعار الوقود: "المواطن هيعيش ازاي؟

كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب انتقادات حادة لقرار زيادة أسعار الوقود، متسائلًا عن الآثار المترتبة على هذا القرار على حياة المواطن المصري، وذلك خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر".

وتساءل أديب: "الإنسان المصري هيعيش إزاي؟.. الصندوق قالك شيل الدعم لكن مقلش هتشيله إزاي.. بزيادة أسعار المحروقات انت كسبت كام وخسرت إيه؟، انت عايز تظبط التزاماتك طب فين فاتورة المواطن؟".

وأكد أديب أن التعامل مع الأزمة أهم من الأزمة نفسها، مشيرًا إلى أن المواطنين يعانون بالفعل من أعباء معيشية كبيرة، وأن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، بما في ذلك المواصلات والخبز والخضروات.

وحذر أديب من أن "زيادة 2 جنيه في لتر السولار كل حاجة هتزيد سواء المواصلات أو العيش أو الخضار والسلع، لما أنبوبة البوتاجاز تزيد 100 جنيه مرة واحد ساندوتش الفول هيطير، بشويش على الناس.. ده كتير وصعب على المواطن".

وأشار أديب إلى أن المواطن المصري صبور ويتحمل، متسائلًا: "طب ده جزاته؟، هي كتب عليكم الزيادة وخلاص، كان فيه حلول كتير ممكن نتعامل بيها في أعباء المحروقات ولكن مش بالآلية الصعبة دي".

واختتم بأن "مفيش أسعار وقود بتنزل، دايمًا فيه زيادة بجنيه واتنين للتر، المرة الوحيدة اللي نزلت فيها أسعار الوقود كانت ربع جنيه".

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