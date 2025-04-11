حدث في 8ساعات| إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج.. وننشر التعريفة الجديدة في الجيزة بعد زيادة أسعار البنزين

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقي وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد مشادة مع نائب المحافظ

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقي وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

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العظمى بالقاهرة 23 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، نهارًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليل وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

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الجيزة: إجراءات رادعة ضد السائقين حال زيادة التعريفة المقررة واستغلال المواطنين

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

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السياحة: مصر تحصد المركز الأول في مسابقة ماتربورت العالمية بجولة معبد أبو سمبل

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل والتي نفذتها شركة NAV 3D وأهدتها لوزارة السياحة والآثار لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقصد السياحي المصري في فترة جائحة كورونا، حصلت على المركز الأول كأفضل جولة افتراضية للتوثيق الأثري وحفظ التراث، وذلك في المسابقة العالمية التي تنظمها سنوياً شركة ماتربورت.

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رئيس الرعاية الصحية يتفقد ميدانيًا كبرى المستشفيات والشركات الصينية الرائدة في مجال الرعاية الصحية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة ميدانية إلى عدد من كبرى المستشفيات والشركات الصينية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي الصيني الـ91 للأجهزة والمستلزمات الطبية (CMEF)، والمقام بمدينة شنغهاي خلال شهر إبريل الجاري.

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صور- محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تعريفة الجيزة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

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ننشر التعريفة الجديدة في الجيزة بعد زيادة أسعار البنزين.. الأتوبيس والتاكسي والمواصلات

كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن أن محافظة الجيزة قررت تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، بعد رفع أسعار البنزين.

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صور- محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تعريفة الجيزة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

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