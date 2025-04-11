بعد زيادة البنزين والسولار.. هل سترتفع أسعار تذكرة المترو؟

كتب-عمرو صالح:

تصدرت كلمات البحث عن أسعار تذاكر المترو 2025، محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار البنزين اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

وقد أفادت مصادر بالمترو لـ"مصراوي" أن أسعار تذاكر المترو ثابته ولم ويصدر أي قرار بشأن تحريكها بعد زيادة البنزين والسولار.

أسعار تذاكر المترو 2025..

تذكرة 9 محطات بسعر 8 جنيهات.



تذكرة 16 محطة بسعر 10 جنيهات.



تذكرة 23 محطة بسعر 15 جنيهًا.



تذكرة أكثر من 23 محطة بسعر 20 جنيهًا.

أسعار اشتراكات المترو 2025

أولا: قيمة الاشتراك لمدة شهر:



منطقة واحدة بسعر 310 جنيهات.

منطقتان بسعر 365 جنيها.

ثلاث / أربع مناطق بسعر 425 جنيها.

خمس / 6 مناطق بسعر 600 جنيه.



ثانيا: الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة بسعر 835 جنيها.

منطقتان بسعر 990 جنيها.

ثلاث / أربع مناطق بسعر 1250 جنيها.

خمس / 6 مناطق بسعر 1670 جنيها.



ثالثا: قيمة الاشتراك السنوي:

خطان بسعر 4235 جنيها.

3 خطوط بسعر 5335 جنيها.



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