تحريك المواد البترولية.. نسبة الزيادة في تعريفة المواصلات بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن أن المحافظة قررت تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، بعد رفع أسعار البنزين.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، ستتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وشدد المصدر، على أنه سيتم نشر البانرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وجاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة على النحو التالي:

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص العادي لتزداد من 14 إلى 16 جنيها.

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص المكيف لتزداد من 17 إلى 19 جنيها.

قررت لجنة التسعير التلقائي بأنه اعتبارا من صباح اليوم الجمعة بحلول السادسة صباحاً سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز على النحو التالي:

بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر.

بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

و الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه/ طن.

أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.

طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه.

الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود في عام 2025، منذ آخر زيادة في أكتوبر الماضي.

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