التذكرة تصل لـ20 جنيهًا.. أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالجيزة بعد زيادتها

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن تعديل تعريفة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه في اللتر.

جاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة بالجيزة على النحو التالي:

- 1 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس العادي لتزداد من 9 إلى 10 جنيهات، وتشمل 186 خطًا.

- 3 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس المكيف لتزداد من 17 إلى 20 جنيها، وتشمل 11 خطًا.

قررت لجنة التسعير التلقائي بأنه اعتبارا من صباح اليوم الجمعه بحلول السادسة صباحاً سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز على النحو التالي:

بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر.

بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

و الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه/ طن.

أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.

طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه.

الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود في عام 2025، منذ آخر زيادة في أكتوبر الماضي.