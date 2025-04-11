غير مبررة.. أول تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار المواد البترولية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول عن الزيادة الجديدة للبنزين.

وأوضحت البرلمانية، أنه اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

وتساءلت "السعيد"، عن كيفية حدوث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟. فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص.

كما تساءلت: هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟، ضاربة مثلًا بأسطوانة الغاز التي ستزيد ٥٠ جنيهًا دفعة واحدة، فماذا يفعل المواطن البسيط؟