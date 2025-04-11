زيادة تصل إلى 3 جنيهات في تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة

اتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين

كتب - محمد نصار:

قررت محافظة القاهرة، تعديل تعريفة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه في اللتر.

وجاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة على النحو التالي:

- 1 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس العادي لتزداد من 9 إلى 10 جنيهات، وتشمل 186 خطًا.

- 3 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس المكيف لتزداد من 17 إلى 20 جنيها، وتشمل 11 خطًا.

ووجّه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، بتكثيف حملات الرقابة لمتابعة الالتزام بالتعريفة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصقات الرسمية على السيارات التي تتضمن خط السير والأجرة الجديدة.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية يتابعان الأوضاع على مدار الساعة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.