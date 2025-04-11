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مصدر: زيادة تعريفة ركوب التاكسي وساعة الانتظار من اليوم

01:13 ص الجمعة 11 أبريل 2025

زيادة تعريفة ركوب التاكسي

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كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن زيادة تعريفة المواصلات بسبب رفع أسعار البنزين والسولار تشمل التاكسي أيضًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الزيادة ستكبق اعتبارا من اليوم الجمعة،عقب اعتمادها لشكل رسمي من قبل المحافظة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع موسع صباح اليوم الجمعة، من أجل بحث واعتماد تعريفة المواصلات الجديدة في العاصمة.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

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