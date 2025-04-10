بعد تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. ننشر أبرز المعلومات عن المهندس حاتم نبيل

كتب- عمرو صالح:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين المهندس حاتم نبيل، قائما بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام بدءًا من اليوم الموافق 10 أبريل 2025.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المهندس حاتم نبيل:

- حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات و بخبرة تفوق الـ 25 عامًا في تطوير نظم الموارد البشرية.

-عمل كنائب الرئيس التنفيذي للتدريب لشركة (سيمنس EGTI ) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- عمل رئيس قطاع التدريب ثم رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات.

- عمل مديرًا للموارد البشرية لدى الشركة الدولية للصناعات الغذائية، ثم رئيس محور الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد.

- عمل كمستشار لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس قطاع الموارد البشرية لدى البنك الزراعي المصري، وشركة مصر للطيران القابضة.

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قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة