بالصور.. وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط

كتب- أحمد جمعة:

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط، وذلك على هامش جولته التفقدية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من المنشآت الطبية.

وفي بيان اليوم، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى داخل مستشفى أبو تيج التخصصي"، واطلع على سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، منوهًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 84 سريرا داخليا و 29 سريرا رعاية، و14 حضانة، و 14 سريرا طوارئ، و46 ماكينة غسيل كلوي، و7 غرف عمليات.

وأشار إلى أن الوزير تفقد أعمال الصيانة والتطوير الجارية، مشددًا على متابعة خدمات النظافة والأمن لضمان بيئة صحية وآمنة داخل المستشفيات، وتعزيز ثقة المترددين على المنشآت الصحية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.