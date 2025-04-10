وزير العمل: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح محمد جبران، وزير العمل اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، ورشة عمل لمناقشة مشروع "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية".

يأتي هذا الحدث تمهيدًا لصياغة المشروع في ضوء التوجيهات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل داخل بيئة مناسبة تحقق مصالح جميع الأطراف.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا

رحب الوزير جبران في كلمته، بالحضور من المؤسسات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمة العمل الدولية في القاهرة، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان اشتراطاتها في بيئة العمل.

كما شدد على ضرورة تحقيق بيئة عمل آمنة تسهم في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لدعم بيئة العمل المناسبة من خلال تعزيز برامج التوعية والتدريب على السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

الورشة تتناول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية

تناولت الورشة عرضًا لما تم إنجازه من الوضع الحالي للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الخطوط العريضة لمناقشة المقترحات، تمهيدًا لصياغتها وتقديمها في الاجتماع المقبل مع منظمة العمل الدولية.

وأكد خالد عبد الله، مستشار وزير العمل والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية، على ضرورة سرعة إنجاز الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تشكل مرحلة مهمة نحو إتمام "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية" بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي.

دور منظمة العمل الدولية في دعم الإستراتيجية

قام الكيميائي سعيد حجازي بتقديم شرح مبسط للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية "الأوش بروفايل". وبعد ذلك، قدمت د. عايدة لملوم، خبير منظمة العمل الدولية، كلمة عبر الفيديو كونفرانس، أكدت خلالها على أهمية الإستراتيجية في توفير بيئة عمل آمنة، مشيدة بتعاون جميع الأطراف المعنية في هذا المجال.

وأكدت أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يثمن هذه الجهود الهادفة إلى تفعيل معايير السلامة والصحة المهنية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

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