وفاة شقيقة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
04:06 م الخميس 10 أبريل 2025
كتب- عمرو صالح:
أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، والقيادية بحزب الجبهة الوطنية، عن وفاة شقيقتها هدى الشوباشي.
وقالت "الشوباشي"، في منشور عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت اليوم شقيقتي بالاختيار هدى الشوباشي.. حزينة وألف رحمة ونور عليها.
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