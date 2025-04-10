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وفاة شقيقة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

04:06 م الخميس 10 أبريل 2025

فريدة الشوباشي

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، والقيادية بحزب الجبهة الوطنية، عن وفاة شقيقتها هدى الشوباشي.

وقالت "الشوباشي"، في منشور عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت اليوم شقيقتي بالاختيار هدى الشوباشي.. حزينة وألف رحمة ونور عليها.

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