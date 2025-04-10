صور.. "مدبولي" يوجه بطرح محطة الثروة الحيوانية بقرية "الحمام" على القطاع الخاص

كتب- محمد سامي:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب.

وأكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الدولة بتحسين الإنتاج الحيواني، في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال الإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني تشمل الارتقاء بمستوى السلالات المستخدمة في مصر؛ سواء المحلية أو المستوردة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني المصري، ومراكز الأبحاث، والهيئات المختصة.

وفي مستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، لشرح على البانر، من الدكتور صلاح قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، أشار خلاله إلى أن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة يتكون من 5 محطات منها المحطة الحالية وهي محطة الحمام بمركز أبانوب، ومحطة بني مر، بالإضافة إلى محطة ألبان عرب مطير، ومحطة تسمين عرب العوامر، ومحطة ألبان بني سند، وكذا أرض زراعية بمساحة 190 فدانًا.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، أنه يجرى حاليًا تنفيذ بعض أعمال التطوير ضمن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير محطتي عرب مطير وعرب العوامر، إلى جانب زراعة 41 فدانًا بمحصول القمح للمساهمة في سد الفجوة الاستهلاكية للمواطنين والاستفادة من تبن القمح في تغذية القطاع، والاعتماد على العليقة الخضراء نتاج المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على المساهمة في خفض أسعار اللحوم والألبان بالمحافظة من خلال بيعها للمواطنين مباشرةً لمحاربة جشع بعض التجار.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بباقي المحطات ضمن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة لبدء الإنتاج بها في أقرب وقت.

كما وجه مدبولي، بطرح هذا المشروع وغيره من المحطات للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بكفاءة.

وخلال تفقد مكونات المحطة، أشار الدكتور صلاح قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، إلى أن المحطة تقع على مساحة 14 فدانًا بينها 32 قطعة أرض زراعية لتغذية المحطة، مٌضيفًا أنها تحتوي على 19 عنبر ماشية بسعة استيعابية تصل إلى 1000 رأس ماشية.

وأضاف أن المحطة يوجد بها حاليًا 512 رأس ماشية منها 363 رأس جاموس و149 رأس أبقار فريزيان، كما تحتوي المحطة على محلب آلي بقدرة إنتاجية 120 كيلو لبن يوميًا يستوعب 40 رأس ماشية في المرة الواحدة.

ولفت الدكتور صلاح قطب، إلى أنه يتم توفير الأدوية البيطرية اللازمة للماشية بمختلف أنواعها داخل المحطة، وضمان تنفيذ إجراء التحصينات الدورية لها ضد الأمراض من خلال مداومة مرور الأطباء البيطريين، ودعم الاهتمام البيطري بالتكاثر لرؤوس الماشية.

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