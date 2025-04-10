قرض محطة الضبعة النووية.. الرئيس السيسي يُصدر قرارًا جديدًا

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيبسي، قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

يتعلق البروتوكول بتقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية؛ لإنشاء محطة طاقة نووية بمصر في 19 نوفمبر 2015.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 يناير لسنة 2025.

نُشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.



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