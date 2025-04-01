موعد الإجازة الرسمية المقبلة وقائمة العطلات الرسمية حتى نهاية 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد من المواطنين، عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة بعد الاقتراب من انتهاء إجازة عيد الفطر 2025.

وحددت الحكومة المصرية، الأربعاء 2 أبريل كموعد لانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025، والتي بدأت من الأحد 30 مارس 2025.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

وفق موقع رئاسة الجمهورية، فإن موعد الإجازة الرسمية المقبلة سيكون يوم الإثنين 21 أبريل 2025، وذلك بمناسبة شم النسيم.

قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

جاءت قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر، كما يلي:

- الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.

- الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- الخميس 1 مايو: عيد العمال.

- الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 6 حتى الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

- الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (حرب أكتوبر 1973).

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