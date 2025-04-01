"القومي للطفل" يحتفل بعيد الفطر في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. تفاصيل

كتب- محمد شاكر:

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب التابعة للمركز على مدار أربعة أيام، بدأت اليوم الثلاثاء.

وتُقام مجموعة من الأنشطة غدا الأربعاء 5 أبريل، تتضمن ورشًا فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر)، وعروض فريق عرائس الماريونت، وعروض فريق بنات وبس، وعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويوم الخميس 3 أبريل يتم عقد ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر)، وعرض المهرج، وعروض فريق بنكمل بعض لذوي الهمم، وعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أما يوم الجمعة 4 أبريل فتُقام ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر)، وعرض الأراجوز، وعرض خريجي كورس التمثيل، وعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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