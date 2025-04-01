نقابة الصحفيين تستنكر التصريحات الصهيونية حول سيناء وتهجير الفلسطينيين

تب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة الصحفيين، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للتصريحات الصهيونية المستفزة حول سيناء، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية ومحاولة بائسة لتحويل الأنظار عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في غزة ورفح.

رفض قاطع لدعوات التهجير القسري

أدانت النقابة بأشد العبارات الدعوات الصهيونية لإخلاء رفح وتهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدةً أن هذه السياسات تعد جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا، تستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لمحاسبة الاحتلال.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، اليوم، أن ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل إبادةٌ ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

مطالب النقابة لمواجهة التصعيد الصهيوني

- مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة.

- محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

- فتح جميع المعابر فورًا لإدخال المساعدات ووقف الحصار الجائر.

- حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يتم استهدافهم عمدًا، حيث استشهد 206 صحفيًا منذ بدء العدوان.

- فضح الرواية الإسرائيلية ودعوة الإعلاميين والمؤسسات الحقوقية لكشف الجرائم الصهيونية.

- مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات على الاحتلال ووقف الصمت الدولي المخزي.

دعم سيادة مصر ورفض أي مساس بأمنها الوطني

شددت النقابة، على تأييدها الكامل للدولة المصرية في فرض سيادتها على كامل أراضيها بسيناء، ورفضها القاطع لأي مخططات تهجير للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

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