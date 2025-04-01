نتائج مبادرة الألف يوم الذهبية ومحافظات تطبيقها
كتب- محمد نصار:
نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء، إنفوجرافيك يبرز نتائج مبادرة "الألف يوم الذهبية" منذ إطلاقها في أغسطس 2023.
وبحسب الإنفوجرافيك، ترتكز المبادرة على 3 محاور رئيسة هي: المشورة الأسرية المتكاملة حول الإنجاب، دعم الولادة الطبيعية للحد من الولادات القيصرية، تطوير الحضانات لتقليل وفيات حديثي الولادة.
وقد حققت المبادرة عدة نتائج إيجابية، أبرزها:
1- انخفاض معدلات الحمل غير المخطط له.
2- زيادة الاعتماد على الصحة الإنجابية.
3- تحسن مؤشرات الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة.
ويتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين:
1- المرحلة الأولى شملت 10 محافظات هي (الإسكندرية، مطروح، سوهاج، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية،
البحر الأحمر، بورسعيد، الأقصر).
2- المرحلة الثانية: تمتد من أبريل 2024 إلى ديسمبر 2025، وتستهدف تعميم المبادرة في جميع المحافظات لضمان وصول خدماتها إلى نطاق أوسع.
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