نتائج مبادرة الألف يوم الذهبية ومحافظات تطبيقها

كتب- محمد نصار:

نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء، إنفوجرافيك يبرز نتائج مبادرة "الألف يوم الذهبية" منذ إطلاقها في أغسطس 2023.

وبحسب الإنفوجرافيك، ترتكز المبادرة على 3 محاور رئيسة هي: المشورة الأسرية المتكاملة حول الإنجاب، دعم الولادة الطبيعية للحد من الولادات القيصرية، تطوير الحضانات لتقليل وفيات حديثي الولادة.

وقد حققت المبادرة عدة نتائج إيجابية، أبرزها:

1- انخفاض معدلات الحمل غير المخطط له.

2- زيادة الاعتماد على الصحة الإنجابية.

3- تحسن مؤشرات الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة.

ويتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين:

1- المرحلة الأولى شملت 10 محافظات هي (الإسكندرية، مطروح، سوهاج، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية،

البحر الأحمر، بورسعيد، الأقصر).

2- المرحلة الثانية: تمتد من أبريل 2024 إلى ديسمبر 2025، وتستهدف تعميم المبادرة في جميع المحافظات لضمان وصول خدماتها إلى نطاق أوسع.

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