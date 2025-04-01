التنمية المحلية: التصدي لمحاولات بناء مخالف وتعديات خلال أول أيام العيد

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا مجمعًا، مساء اليوم الثلاثاء، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليومين الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

وأوضح التقرير، متابعة المحافظين لأجواء احتفالات المواطنين في مختلف المدن والأحياء والمراكز بعيد الفطر المبارك عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وأضاف التقرير، أن المحافظات رصدت عدة حالات للبناء المخالف ومحاولات للتعدي على الأراضي الزراعية عبر منظومتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالإضافة إلى إبلاغ المواطنين بوجود تلك الحالات وذلك في محافظات القليوبية والشرقية والأقصر وأسوان والمنيا والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والدقهلية لمحاولة استغلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث تمت إزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار التقرير، إلى حالة الهدوء واستقرار الحالة العامة في مختلف المحافظات مع وجود إقبال كبير من المواطنين وأسرهم بمختلف الأعمار على الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والميادين العامة في مختلف أنحاء المحافظات، كما أكد التقرير قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية في مناطق مختلفة وبعض المنشآت العامة والحيوية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد.

وأوضح التقرير، قيام المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية وشركات النظافة وهيئات النظافة والتجميل بالمحافظات بحملات على مدار اليوم لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين وأماكن تجمعات المواطنين.

كما أشار التقرير إلى تعرض عدد من المحافظات لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود سحب وغيوم وسقوط أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض المناطق.

ووجهت وزير التنمية المحلية، باستمرار متابعة القطاعات المعنية بالوزارة في متابعة الوضع بالمحافظات بالتعاون مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات على مدار اليوم خلال أيام إجازة عيد الفطر والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.

وطالبت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في القطاعات الخدمية حتي نهاية الإجازة وتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بالشوارع والميادين الفرعية والرئيسية وإزالة أي تعديات علي حرم الطريق العام والتواجد المستمر لرؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية في الشارع للعمل على راحة المواطنين وسلامتهم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة الإزالة في المهد بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما وجهت منال عوص، المحافظات برفع درجة الاستعدادت لمواجهة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الجوي الذي تتعرض له البلاد حاليًا.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة تتلقي أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على وسائل المبادرة من خلال: رقم الواتساب (٠١٢٠٠٣٥٣١١١)، والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب

الصحة تحدد 3 خطوات لتجنب أعراض عسر الهضم

حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في ثاني أيام عيد الفطر -(صور)

"الأفق والمواقيت".. إسلام بحيري عن هلال شوال: ما فعله مفتي مصر هو الصحيح