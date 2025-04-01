طقس ثالث أيام عيد الفطر.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

القاهرة (أ ش أ)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد طقس الأربعاء نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا:

القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 26

الصغرى 16

مطروح

العظمى 24 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 16

قنا

العظمى 31 درجة

الصغرى 18

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 20 درجة

اقرأ أيضًا:

هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب

الصحة تحدد 3 خطوات لتجنب أعراض عسر الهضم

حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في ثاني أيام عيد الفطر -(صور)

"الأفق والمواقيت".. إسلام بحيري عن هلال شوال: ما فعله مفتي مصر هو الصحيح