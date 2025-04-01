ماذا تفعل الصحة حال اكتشاف إصابة طالب بـ"الأنيميا والسمنة والتقزم"؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه حال اكتشاف إصابة أي طالب بأمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر لدى طلاب المرحلة الابتدائية، فإنه يتم تحويله إلى عيادات التأمين الصحي.

وأوضح مصطفى أن تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة لعيادات التأمين الصحي، يأتي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية، وفق رئيس هيئة التأمين الصحي.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة، فحص ما يزيد عن 1.6 مليون طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 29 سبتمبر 2024.

تستهدف المبادرة فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

تتضمن خدمات المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.