هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر غدًا الأربعاء لأكبر عاصفة ترابية، وذلك بعد تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن تعرض البلاد غدًا لعاصفة ترابية هي الأعنف في تاريخها.

ونفت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، تعرض مصر لأكبر عاصفة ترابية، موضحة أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح محمل بالرمال والأتربة لا يصل حد العاصفة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وأشارت إلى أن طقس غدًا يشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج من (3:2 متر).

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