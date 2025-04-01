وزارة الصحة تحذر مرضى القلب من الإفراط في تناول حلويات العيد

كتب- محمد أبو بكر:

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة لمرضى القلب، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك 2025.

وأكدت "الصحة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، على ضرورة تجنب الإفراط في تناول الحلويات التقليدية مثل الكحك، البسكويت، والبيتي فور، وذلك بسبب احتوائها على كميات عالية من السكريات والدهون.

وأوضحت الوزارة أن السمن المستخدم في تحضير هذه الحلويات يساهم في زيادة الدهون الثلاثية في الجسم، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب.

ودعت وزارة الصحة مرضى القلب إلى الحفاظ على نظام غذائي متوازن أثناء العيد، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات.

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