الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية غدًا الاثنين الموافق 10 مارس 2025.

طقس الاثنين 10 مارس 2025

قالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر غدًا الاثنين، الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الأمواج (1.25:0.75) متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5-2) متر.

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