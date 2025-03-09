صور.. أوناش عملاقة لخدمة محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وذلك عبر نشر مجموعة من الصور الجوية التي تظهر مدى تقدم أعمال التنفيذ.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم حاليًا تنفيذ أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط أليانس المشغلة للمحطة.

كما استقبلت المحطة مؤخرًا، 5 أوناش رصيف عملاقة مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمالي أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشًا والتي ستصل تباعًا وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة (HHMC) الصينية.

ومن المنتظر أن تُسهم الأوناش بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة، كما تأتي تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ومن إمكاناتها قدرات الرفع العالية حيث تمتاز بقدرات رفع تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 75 طنًا، كما أن لديها قدرة وصول إلى ارتفاعات عالية حتى 57.5 متر من سطح الرصيف وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية مع طول الذراع الخارجي للونش 72 مترًا مما يساهم في التعامل مع أكبر عرض لتلك السفن.

كما تأتي مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد في موقع العمل على الرصيف أو السفينة بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين كل أقسام التشغيل كما تساهم هذه الإمكانيات في جعل الميناء قادرة على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة، مما ينعكس إيجابًا على زمن التشغيل في الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.

وتم وصول 20 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة، ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعًا إلى المحطة والتي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيدًا على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

يُعد أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالي 1970 مترًا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترًا وساحة خلفية حوالي مليون متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالي 3.5 ملايين حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف (يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا - خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط - الميناء الجاف بدمياط الجديدة - ميناء دمياط)، والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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