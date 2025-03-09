محافظ القاهرة: الدفع بالكوادر الشابة وتمكين المرأة في الوظائف القيادية

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللجنة العليا للقيادات بحضور الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ الفيوم والقاهرة الأسبق، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للمساكن والتسكين، ومدير عام الإدارة العامة للإيرادات، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.



وأكد محافظ القاهرة، استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة في عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار استراتيجية الدولة المصرية لرفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن اللجنة أجرت المقابلات الشخصية لعدد 49 من المتقدمين، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

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