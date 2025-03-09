جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان "النواب" المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، مشروعَي قانونَين مُقدمَين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس؛ لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.

وجاء المشروعان كالتالي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

أحيل إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.

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