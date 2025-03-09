طقس الساعات المقبلة.. أمطار وتغير في درجات الحرارة اليوم

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق التاسع من مارس الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه بالنسبة لحالة الطقس اليوم الأحد 9 مارس 2025، يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى فتبلغ 23 درجة مئوية.

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