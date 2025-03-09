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مصر ضمن أفضل 5 وجهات عالمية للسفر الفردي في 2025

10:20 ص الأحد 09 مارس 2025

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كتب- محمد نصار:

اختارت شركة كنسينجتون العالمية لأفضل الوجهات الجديرة بالسفر الفردي، مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات عالمية للسفر الفردي خلال 2025.

وُتعد مصر الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الشركة لأفضل وجهات عالمية للسفر الفردي خلال 2025.

شركة متخصصة في تقديم تجارب السفر الأكثر خصوصية في أكثر من 120 دولة حول العالم، حيث تجسد رغبة كل عميل في السفر بطريقة مصممة خصيصًا له، وذلك برفقة مرشدين محليين يضمنون له تقديم رحلة فريدة من نوعها.

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شركة كنسينجتون العالمية السفر الفردي
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