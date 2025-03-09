نشرة التوك شو| تأمين طبي شامل للعمالة غير المنتظمة.. وهذه الفئة أكثر عرضة لللإصابة بالسدة الرئوية

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الإعلامي أحمد موسى عدم وجود أي مجال للتسامح مع الإخوان، واصفًا أفرادها بالإرهابيين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشهداء.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى: "الإخواني هيفضل إرهابي ولو اتغسل بماء زمزم"، مشددًا على أن محاولات تبييض وجه الإرهابيين أو إعادة تأهيلهم لن تنجح أبدًا.

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إطلاق تأمين طبي شامل للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم هذه الفئة وضمان حصولها على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أنه سيتم حصر العمالة غير المنتظمة بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.

وأكد وزير العمل، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، أن ابنها "محمد" يتمتع بشغف كبير بالشأن السياسي، ويحرص دائمًا على القراءة والاستعداد لاجتياز امتحان وزارة الخارجية.

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أنها تحلم منذ سنوات بأن يصبح محمد سفيرًا، لدرجة أنها كتبت على باب منزلها عبارة: "فيلا السفير محمد وائل"، تعبيرًا عن أملها في أن يتحقق هذا الحلم قريبًا.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن تغيّر الفتوى ليس تغييرًا لحكم شرعي ولا يعني تغييرًا لأصل الشريعة، فإن أحكام الشريعة ثابتة ولا يمكن أن تتغير وإنما الذي تغيره هو اجتهاد المجتهد عند تطبيقه الحكم الشرعي على الواقعة وليس الحكم ذاته هو الذي تغير.

وأشار علام، خلال برنامج "الفتوى والحياة" المُذاع عبر "قناة الناس"، إلى أن الخلاف بين القائلين بتغيّر الأحكام وتغيّر الفتوى هو خلاف لفظي، لأن السائل عندما يسأل المفتي فإنه يريد أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة، فإذا غير المفتي اجتهاده لتغير مناط الحكم أو لضعف مدركه في الأول تغير بذلك الحكم في الظاهر بناء على أن الفتوى قد تغيرت وإن كان في نفس الأمر أن الحكم لم يتغير لاختلاف صورة المسألة في الفتوى عن صورتها في الفتوى الجديدة وإنما هو حكم جديد لمسألة جديدة مع بقاء الحكم الأصلي.

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أحد المشاهدين، بأن والدها يُعاني من سدة رئوية مزمنة وفشل بوظائف التنفس ونقص في الأكسجين.

وقال موافي خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السدة الرئوية هي عبارة عن ماتور الجسم لاستخراج المياه.

أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، على أن تمكين المرأة في القيادات المجتمعية يعد سمة من سمات التطور ولا يمكن تحقيق التقدم والنهضة للمجتمع دون مشاركتها لكونها العمود الفقري للأسرة.

وقال عياد في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": إن تمكين المرأة ليس خيارًا، بل ضرورةٌ حضاريةٌ تفرضها سُنن التطور، فهي ليست مجرد نصف المجتمع عددًا، بل هي قلبه النابض، وعقله المفكر، وضميره الحي".