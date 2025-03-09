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ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 09 مارس 2025
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    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 14 مارس.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، حيث يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

من الاثنين إلى الجمعة 14 مارس
شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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