لماذا كتبت ميار الببلاوي "فيلا السفير محمد وائل" على باب منزلها؟

كتب- حسن مرسي:

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، أن ابنها "محمد" يتمتع بشغف كبير بالشأن السياسي، ويحرص دائمًا على القراءة والاستعداد لاجتياز امتحان وزارة الخارجية.

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أنها تحلم منذ سنوات بأن يصبح محمد سفيرًا، لدرجة أنها كتبت على باب منزلها عبارة: "فيلا السفير محمد وائل"، تعبيرًا عن أملها في أن يتحقق هذا الحلم قريبًا.

وأضافت أن ابنها يواجه تحديات كبيرة في مسيرته، خاصة بعد أن فشل في اجتياز الامتحان الأخير بسبب ظروف نفسية صعبة أثرت عليه، ولم يستسلم محمد، بل واصل مسيرته بثقة، مستفيدًا من إجادته اللغة الإنجليزية بطلاقة وثقافته الواسعة.

وأشارت الفنانة إلى أن وزارة الخارجية ستفتح باب التقديم مجددًا قريبًا، وقد قام محمد بالتسجيل بالفعل لخوض الاختبار القادم، مما يعكس إصراره على تحقيق حلمه رغم الصعوبات.

وفي جزء آخر من حديثها، استعرضت الببلاوي ذكريات عائلتها، حيث عرضت صورة نادرة لوالديها، مؤكدة أنها من الصور القليلة التي تحتفظ بها.

وأشادت بأناقة والدتها، التي كانت طبيبة أمراض نساء، ووالدها، الذي كان ضابطًا في الجيش، معبرة عن فخرها الشديد بانتمائها لهذه العائلة.