نزلة بردية فيروسية.. طبيب يوضح أعراض منتشرة إذا ظهرت عليك يجب التوجه للمستشفى فورًا

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور ماهر الجرحي نائب عميد معهد الجهاز الهضمي والكبد سابقا، تفاصيل نزلة جديدة تعرف بالنزلة البردية الفيروسية، مطالبًا بالتعامل معها بكل حرص وحذر نظرا لإمكانية حدوث التهاب رئوي إذا لم يحصل المريض على العلاج الصحيح مبكرًا.

وأوضح "الجارحي"، خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أنه في حال ارتفاع درجة الحرارة عند 40 درجة لمدة تزيد عن 4 أو 5 أيام مع وجود كحة يجب التحرك سريعًا إلى المستشفى.

وحذر من عدم التهاون في هذه الحالة المرضية وإجراء أشعة على الصدر، لافتًا إلى أن هذه الحالة تؤشر إلى شيئين، الفيروس شديد والمقاومة قليلة أو دخول البكتيريا على الفيروس.

وذكر أن الأطفال أقل من سنتين هم الأكثر عرضة للخطورة والمواطنين فوق الستين عامًا، ويجب وضع ألف خط أحمر إذا ظهرت عليهم الأعراض، لأنه إذا تهاونت في الفيروس ممكن يؤدي إلى أضرار شديدة.

وتابع: "نزلة البرد العادية من الطبيعي خلال 24 ساعة وحتى 4 أيام الحرارة تتراجع والكحة قد تستمر 10 أيام، لكن المشكلة لو حدث نهجان وحرارة عالية لا تتراجع مع وجود كحة مستمرة، وعدم قدرة المريض على الحديث، لازم وقتها يتوجه فورًا إلى المستشفى خشية تحول الدور إلى التهاب رئوي "نيومنيا".

وشدد على ضرورة الالتزام بشرب السوائل الدافئة، خاصة بعد الفطار حتى السحور، ثم زيادة المناعة عن طريق فيتامين سي، والحرص على عدم التعرض للتغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم.

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