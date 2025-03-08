المفتي: تمكين المرأة ضرورة حضاريةٌ تفرضها سُنن التطور

كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، على أن تمكين المرأة في القيادات المجتمعية يعد سمة من سمات التطور ولا يمكن تحقيق التقدم والنهضة للمجتمع دون مشاركتها لكونها العمود الفقري للأسرة.

وقال عياد في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": إن تمكين المرأة ليس خيارًا، بل ضرورةٌ حضاريةٌ تفرضها سُنن التطور، فهي ليست مجرد نصف المجتمع عددًا، بل هي قلبه النابض، وعقله المفكر، وضميره الحي".

وتابع: حضور المرأة في ميادين الفكر والعمل هو حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة.

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