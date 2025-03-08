"عربية النواب" تطالب بحل سلمي شامل يحفظ وحدة سوريا

كتب- نشأت علي:

أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في سوريا، خاصة المواجهات بمحافظة اللاذقية، التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، محذرًا من خطورة تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن وسلامة الشعب السوري.

وأكد "محسب"، في بيان السبت، أن مصر تدعم الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية، استنادًا إلى موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية قد تعقد المشهد السوري أو تقوض فرص الحل السياسي، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية مقدرات شعبها.

ضرورة حل سياسي شامل

أشار وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى أن الأزمة السورية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سلمي شامل يحفظ وحدة سوريا ويضمن حقوق جميع مكوناتها دون إقصاء، مشددًا على ضرورة إنهاء العنف بكل أشكاله، وتحقيق تسوية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وضمان استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف السورية للمشاركة في مستقبل بلادهم.

وثمّن النائب، الجهود المصرية في دعم سوريا بالمحافل الدولية، مشددًا على أهمية احترام سيادة سوريا وضرورة عملية سياسية انتقالية شاملة تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد أن مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تقف إلى جانب الشعب السوري، وتدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

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