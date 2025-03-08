فيروس هانتا القاتل.. ما سر المرض النادر الذي أودى بحياة زوجة جين هاكمان؟

كتب- أحمد جمعة:

أثارت وفاة بيتسي أراكاوا، زوجة الممثل الأميركي جين هاكمان، جراء مرض نادر سببه فيروس "هانتا"، تساؤلات بشأن طبيعة هذا المرض وأسبابه وأعراضه.

وتوفيت أراكاوا قبل بضع أيام من رحيل زوجها الممثل العالمي جين هاكمان، الحائز على جائزة الأوسكار، في منزله بسانتا في، نيو مكسيكو.

وأظهرت نتائج التشريح أن هاكمان، الذي توفي عن عمر 95 عامًا، كان يعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر، وأن وفاته جاءت نتيجة مضاعفات مرتبطة بمرض القلب وعوامل أخرى.

في حين توفيت زوجته أراكاوا، البالغة من العمر 64 عامًا، بسبب إصابتها بمتلازمة فيروسية نادرة تُعرف باسم "فيروس هانتا"، وهو مرض ينتقل عبر القوارض.

ما هو فيروس هانتا؟

متلازمة فيروس هانتا الرئوية هي مرض معد نادر يبدأ بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا ثم يتفاقم بسرعة إلى مرض أكثر شدة، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الرئتين والقلب تهدد الحياة.

ويُعرف هذا المرض أيضًا باسم متلازمة فيروس هانتا القلبية الرئوية.

ويمكن أن تسبب عدة سلالات من فيروس هانتا الإصابة بمتلازمة هانتا الرئوية، وهي تنتقل عبر أنواع مختلفة من القوارض.

ويُذكر أن "فأر الأيل" هو حامل المرض الأكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية، وتحدث العدوى عادة عند استنشاق فيروسات هانتا المحمولة في الهواء من بول القوارض أو روثها أو لعابها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يشكل فيروس هانتا جنساً من الفيروسات يسبب أنواعاً من الأمراض البشرية التي تتراوح بين المرض الخفيف والحاد وذلك حسب طبيعة هذا الفيروس.

وأوضحت أن أكثر أشكال المرض حدة هو الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية والمتلازمة الرئوية مع ارتفاع معدل الإماتة ويصاب البشر بالفيروس عن طريق ملامسة براز القوارض المصابة.

وتعد الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية مرضاً متوطناً في قارتي آسيا وأوروبا؛ إذ يدخل إلى المستشفى كل سنة عبر العالم نحو ١٥٠٠٠٠ إلى ۲۰۰۰۰۰ مريض مصاب بالحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية، وقد سجلت معظم الحالات في آسيا (ولاسيما في الصين وكوريا).

لكن لم يُبلغ عن حالات المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا إلا في الأمريكتين، ورغم أن عدد حالات المتلازمة الرئوية المبلغ عنها نحو ۲۰۰ حالة كل سنة أقل من عدد حالات الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية، فإن معدل الوفيات يصل إلى ٤٠٪.

ويتزايد عدد حالات العدوى بفيروس هانتا المبلّغ عنها في عدة بلدان، وسلالات فيــروس هانتـا قـيـــد أنحاء العالم، كما يمكن لتغير المناخ والبيئة أن يؤثر في التوزيع الجغرافي للقوارض الحاملة التحديد في جميع للفيروس وتكاثرها وحركتها، ومن ثم يؤثر في حالات العدوى الوبائية بفيروس هانتا، وفق المنظمة.

وأشارت الصحة العالمية إلى أنه خلال العقود القليلة الماضية تحسّن مستوى فهم حالات العدوى بفيروس هانتا والاعتراف بها في أنحاء العالم. وفي ظل تطور اختبارات التشخيص التي أصبحت أسرع وأكثر حساسية، وزيادة الوعي بالمرض لدى الأطباء السريريين، سيتسنى اكتشاف حالات عدوى بشرية بفيروس هانتا في أماكن جديدة، كما سيتسنى العثور على أنواع جديدة من القوارض تحمل فيروسات مجهولة.

وعن العلاج، قالت إن التوصل إلى علاج أكثر نجاعة لحالات العدوى بفيروس هانتا لا يزال أمراً بعيد المنال.

أعراض الإصابة بفيروس هانتا

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، تبلغ الفترة بين الإصابة بفيروس هانتا وبدء ظهور المرض في العادة من أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريبًا، وتتفاقم متلازمة فيروس هانتا الرئوية خلال مرحلتين مميزتين.

في المرحلة الأولى، التي قد تستمر لعدة أيام، تشمل المؤشرات والأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

* الحُمّى والقشعريرة

* آلام في العضلات

* الصداع

كما يشعر بعض المصابين بما يلي:

* الغثيان

* ألم المعدة

* القيء

* الإسهال

ومع تفاقم المرض، يمكن أن يؤدي إلى تلف أنسجة الرئتين، وتراكم السوائل فيهما، وحدوث مشاكل خطيرة في وظائف القلب والرئتين. وتشمل مؤشرات المرض وأعراضه ما يلي:

* السعال

* صعوبة التنفُّس

* انخفاض ضغط الدم

* عدم انتظام ضربات القلب

ويمكن أن تتفاقم مؤشرات متلازمة فيروس هانتا الرئوية وأعراضها فجأة وتصبح مهددة للحياة سريعًا.