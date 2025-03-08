تغير جديد في الطقس وتحذير للمواطنين.. ارتفاع كبير في الحرارة يبدأ اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن حالة الطقس تتحسن اليوم بداية من اليوم بشكل كبير كما تتلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات.

وتابعت: بداية من اليوم يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق، حيث تسجل القاهرة 23 درجة وترتفع لـ 26 درجة خلال الأيام المقبلة، كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى لتصل لـ 13 درجة بدلًا من 9 و8 درجات خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن من أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هي الشبورة المائية الكثيفة والتي وصلت لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بشكل مؤقت نتيجة وجود كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى.

وشددت منار غانم، على المواطنين بعدم تخفيف الملابس الثقيلة خاصة خلال فترة الليل وذلك تجنبًا لنزلات البرد.

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